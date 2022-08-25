Руководитель Главного управления полиции Японии Итару Накамура объявил о своей отставке, чтобы взять на себя ответственность за недоработки в обеспечении безопасности, которые привели к убийству экс-премьера Синдзо Абэ в результате покушения 8 июля.

«Система обеспечения безопасности будет фундаментальным образом пересмотрена», — привел его слова телеканал NHK. Агентство Kyodo отметило, что он уже выразил комиссии по общественной безопасности желание уйти в отставку, которая, как ожидается, будет принята 26 августа на заседании правительства.

Как отмечается, в результате расследования действия правоохранительных органов полицейское управление пришло к выводу, что одним из факторов произошедшего стали изменения в расстановке правоохранителей непосредственно перед выступлением Абэ, во время которого он был убит. Из-за этого не удалось обеспечить охрану сзади от места выступления, откуда беспрепятственно подошел преступник.

По результатам внутреннего расследования также было принято решение привлечь к дисциплинарной ответственности четырех полицейских в связи с недостаточными мерами безопасности.

Нападение на Абэ произошло 8 июля, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 41-летний Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в экс-премьера из самодельного оружия. По данным СМИ, первый выстрел он произвел с расстояния 7 м, после чего примерно за две-три секунды приблизился к Абэ еще на 2 м и произвел второй выстрел, ставший смертельным. (ТАСС)

