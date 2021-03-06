Глава ООН призвал принять план по борьбе с насилием против женщин

«В рамках борьбы с пандемией женщины, которые составляют ядро медицины, вновь оказались на задворках — например, в специальных группах, занимающихся вопросами COVID-19, их оказалось меньше, чем мужчин. А в мировых новостях, посвященных пандемии, женщины выступали в качестве экспертов лишь в каждом пятом случае».

Об этом написал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в статье, опубликованной в преддверии Международного женского дня.

«Все эти факты изоляции сами по себе свидетельствуют о сложившемся чрезвычайном положении. Миру необходим новый толчок для поддержки женского лидерства и продвижения их равного участия», – подчеркнул Гутерриш, добавив, что в ходе борьбы с COVID-19 как никогда проявилась эффективность женского лидерства.

«На протяжении последнего года в странах, которыми руководят женщины, отмечается меньшее количество случаев передачи вируса и зачастую создаются более благоприятные условия для восстановления», – резюмировал Генсек. Он отметил также роль неправительственных женских организаций, которые заполняют важнейшие пробелы в деятельности по оказанию населению важных услуг и предоставлению информации, особенно на местном уровне.

Для того, чтобы обеспечить гендерный паритет среди глав правительств, потребуется больше столетия.

Генеральный секретарь отметил, что когда женщины возглавляют правительство, то они направляют более значительные средства на обеспечение социальной защиты и предпринимают более серьезные усилия в борьбе с нищетой. Женщины-депутаты проводят более жесткую политику в связи с изменением климата. А мирные соглашения, в достижении которых участвовали женщины, оказываются более прочными.

«При этом женщины составляют лишь четверть всех депутатов и членов национальных законодательных органов в мире, треть представителей в местных органах власти и всего пятую часть министров», – пишет Генеральный секретарь. Он опасается, что нынешними темпами добиться гендерного паритета в национальных законодательных органах к 2063 году, как планировалось, не удастся. «А для того, чтобы обеспечить гендерный паритет среди глав правительств, потребуется значительно больше столетия», — добавил глава ООН.

По его мнению, для улучшения ситуации в будущем необходимо устранить образовавшийся дисбаланс сил. «Женщины имеют равное право полноценно участвовать в принятии решений, влияющих на их жизнь. Я горжусь тем, что в Организации Объединенных Наций среди руководства был достигнут гендерный паритет», –подчеркнул Антониу Гутерриш.

Говоря о восстановлении после пандемии, он предложил разработать комплекс мер, ориентированных на женщин и девочек, в том числе используя специальные квоты, обеспечить равную представительность женщин и мужчин— от советов директоров компаний до парламентов, от высших образовательных учреждений до государственных структур. Глава ООН предложил устранить барьеры, обеспечить полную интеграцию женщин в экономику, отменить все дискриминационные законы. Он призвал принять план, направленный на борьбу с насилием против женщин и девочек, обеспечить финансирование его реализации и проявить политическую волю, необходимую для решения этой проблемы.

«Миру предоставляется возможность избавиться от укоренившейся за многие поколения системной дискриминации. Пришло время построить будущее, в котором царило бы равенство», — призвал глава ООН.