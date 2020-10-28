Глава МВД Беларуси назвал условие применения боевого оружия на протестах

Белорусские силовики будут применять боевое оружие на протестах против тех, кто совершает диверсию или террористический акт. Об этом заявил глава МВД республики Юрий Караев в интервью, которое опубликовано в Telegram-канале Белорусского союза журналистов.

По словам министра, к таким мерам правоохранители прибегнут, когда все стальные методы «уже иссякли».

«Человек совершает диверсию или террористический акт. Нападет на сотрудника милиции. Естественно, он должен быть остановлен всем имеющимся арсеналом у сотрудника милиции: от физической силы до боевого оружия», — заявил Караев.

Он добавил, что в его словах «нет ничего страшного».