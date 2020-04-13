Глава МОК: «Перенос Токио-2020 обойдется нам в сотни миллионов долларов»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что перенос летней Олимпиады в Токио на 2021 год из-за коронавируса дорого обойдется организации.

«Перенос Токио-2020 обойдется нам в сотни миллионов долларов, хотя точную сумму пока назвать невозможно.

Нас никак нельзя обвинять в том, что мы долго сомневались в решении о переносе. В таких эмоциональных ситуациях нельзя принимать решения, руководствуясь только инстинктами.

Чтобы пресечь все конспирологические теории хочу сказать, что МОК был застрахован на случай отмены Игр, а вот на случай переноса страховки не было», – рассказал Бах.

| 2020-04-13T00:54:54+00:00 13 апреля 2020, 09:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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