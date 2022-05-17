Германия поддерживает желание Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО, считает важным поддерживать диалог с Турцией по этому вопросу и выслушать ее аргументы. Об этом заявила во вторник глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт в Брюсселе.

Она напомнила, что все решения о расширении НАТО должны приниматься единогласно. «Именно поэтому важно вести очень интенсивные переговоры с Турцией, важно чтобы сомнения или аргументы, которые приводятся, воспринимались серьезно», — сказала министр. По ее словам, от расширения блока выиграют не только Финляндия и Швеция, но и все страны-участницы. Ламбрехт полагает, что Турция «позволит убедить себя в этом».

Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая в понедельник в Анкаре, заявил, что не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО после того, как две эти страны отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям. По его словам, Североатлантический альянс станет «сосредоточением террористов», если Турция согласится на вступление в него Финляндии и Швеции. Другой причиной, по которой Анкара не готова поддержать вступление этих стран в НАТО, Эрдоган назвал введение ограничений на поставки продукции оборонной промышленности. Президент также порекомендовал делегациям из этих двух стран не утруждать себя поездками в республику, чтобы убедить Анкару согласиться на принятие их в НАТО. (ТАСС)