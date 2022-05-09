Министр финансов США Джанет Йеллен совершит 14-20 мая поездку в Польшу, Бельгию и Германию. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба американского финансового ведомства.

«Йеллен будет представлять Соединенные Штаты на встрече министров финансов и управляющих ЦБ стран Группы семи в Бонне (Германия) 19 и 20 мая. Перед сессиями G7 министр Йеллен посетит Варшаву (Польша) 14 мая и Брюссель (Бельгия) 16 мая», — отмечается в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что Йеллен подтвердит «приверженность США многостороннему подходу и будет продвигать приоритеты американской политики в области инклюзивного экономического восстановления». «Йеллен и союзники США также продолжат объединенные усилия по ужесточению экономического давления на Россию с целью прекращения ее жестокой и незаконной войны против Украины», — утверждают в ведомстве. Однако там не пояснили, идет ли речь об очередном пакете санкций. Министр также обсудит вопросы глобальной налоговой политики, борьбу с вызванным климатическими изменениями кризисом, проблемы здравоохранения и продовольственной безопасности в мире.