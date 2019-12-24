Глава Минэкономики Украины назвал зарплаты госслужащих неприемлемыми

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов назвал неприемлемо низкими зарплаты госслужащих в стране. Он считает, что человек на его должности должен получать 5-10 тысяч долларов в месяц.

«Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия и мы им платим по 15-20 тысяч гривен (около 644-859 долларов — прим. ред.), понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность», — подчеркнул Милованов. Его цитирует агентство «ЛигаБизнесИнформ».

Он заявил, что зарплата госслужащего на его должности должна составлять от 5 до 10 тысяч долларов.

Ранее министр кабмина Украины Дмитрий Дубилет заявил, что многие украинские министры и их заместители просят повысить зарплату, так как им сложно содержать свои семьи.

Глава украинского Минюста Денис Малюська рассказал, что пока использует средства, полученные на предыдущей работе, но, если ситуация не изменится, он покинет министерский пост (aif.ru)