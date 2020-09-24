Глава Минэкономики ФРГ отправился на карантин

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер отправился на домашний карантин после того, как у сотрудника одного из министерств Евросоюза был выявлен коронавирус нового типа. Об этом он написал в своем Twitter.

«Сегодня во второй половине дня я узнал, что сопровождающий одного из министров ЕС, присутствовавший на совете министров торговли ЕС в Берлине, сдал положительный тест на коронавирус», — написал Альтмайер.

Глава Минэкономики отметил, что в качестве меры предосторожности он ушел на домашний карантин. При этом его результат теста на COVID-19 оказался положительным, добавил Альтмайер. (Газета.Ру)