В Азербайджане работают 25 компаний из Чехии, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, промышленности, транспорта, строительства, торговли и услуг.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, об этом сообщили на круглом столе в Праге с участием министра экономики Микаила Джаббарова с представителями бизнес сообщества Чехии.

Министр подчеркнул, что отношения между двумя странами основаны на взаимном доверии и общих стратегических приоритетах.

Развиваются торгово-экономические отношения с Чехией: в январе-июне 2025 года товарооборот между странами составил около $485 млн.

На встрече отмечен потенциал эффективного сотрудничества с Чехией в энергетике, транспорте, промышленности, торговле и других областях. В рамках мероприятия также была представлена информация о благоприятной деловой и инвестиционной среде в Азербайджане, свободной экономической зоне Алят, промышленных парках и возможностях, созданных для инвесторов на освобожденных территориях, транспортно-транзитном потенциале. Чешские бизнесмены были приглашены к активному сотрудничеству.

На мероприятии генеральный директор Отдела Европейского Союза и внешней торговли Министерства промышленности и торговли Чехии Давид Мюллер подчеркнул взаимовыгодное сотрудничество свой страны с Азербайджаном.

На круглом столе также обсуждались вопросы развития деловых отношений.

На мероприятии были представлены презентации о деятельности и продукции чешских компаний Chemoprojekt, Czechoslovak Group, Mavel, Omnipol, Shkoda, TES VSETIN и VSL Group Activities.