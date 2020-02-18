Глава МИД Украины заявил о риске войны между РФ и Беларусью

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что есть риск войны между Россией и Беларусью. Об этом он сказал в интервью чешскому изданию Respekt.

Он считает, что Беларусь сейчас испытывает трудные времена.

«Несколько лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами, и когда я официально заявил им, что если они захотят остаться независимыми, они столкнутся с той же войной, теми же трудностями и такими же страданиями, что и мы, они не поверили мне», — сказал Пристайко.

Он предположил, что уже сегодня они не так сомневаются в этом.

По мнению дипломата, украинцы ранее были такими же «спокойными и терпеливыми», «пока они не начали убивать нас».

Пристайко отмечает, что Беларусь может быть «благоразумной и спокойной» — и потерпеть поражение, либо начать борьбу «прямо сейчас». (gazeta.ru)