Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Москву в начале сентября. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

По словам собеседника агентства, Фидан намерен обсудить в Москве зерновую сделку, возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной, а также проект российско-турецкого газового хаба.

Газета Milliyet со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Фидан посетит российскую столицу в сентябре для проведения переговоров о возобновлении зерновой сделки.