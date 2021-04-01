Глава МИД России проведет встречи с коллегами из Азербайджана и Армении

Глава МИД России Сергей Лавров 1 апреля проведет встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, комментируя предстоящую в Москве встречу глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и России.

«Пройдут встречи с главами внешнеполитического ведомства Азербайджана и Армении. В ходе беседы планируется обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества, ситуацию в Нагорном Карабахе, реализацию договоренностей лидеров стран, а также ряд региональных и международных тем», — заявила официальный представитель МИД России.

Захарова акцентировала внимание, что встречи МИД пройдут раздельные.