Глава МИД Литвы призвал к политической изоляции Беларуси и санкциям

Беларусь, где более недели продолжаются протесты после президентских выборов, должна быть подвергнута политической изоляции и персональным санкциям. Об этом заявил в понедельник журналистам глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

«В качестве средства воздействия на утратившее легитимность руководство Беларуси мы предлагаем нашим партнерам на международной арене использовать политическую изоляцию [Минска]», — сказал он.

Еще одним инструментом давления Линкявичюс считает введение персональных санкций в отношении лиц, ответственных за неоправданное применение силы к протестующим. «Мы хотели бы, чтобы санкционные меры были объявлены как можно быстрее, и внесли свои предложения», — сообщил он.

Литва, по словам главы внешнеполитического ведомства, надеется на введение санкций от имени ЕС, но не сбрасывает со счетов и национальные меры. «Не отказываемся и от национальных санкций. Одно другому не помеха», — сказал Линкявичюс.