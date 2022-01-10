Италия с огромной озабоченностью следит за развитием событий в Казахстане и готова оказать этой стране помощь в целях стабилизации ситуации, заявил в понедельник журналистам глава МИД Луиджи Ди Майо после переговоров с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

«С огромной озабоченностью мы следим за ситуацией в Казахстане, который является важным партнером Италии и Европейского союза. И, естественно, мы настойчиво требуем, чтобы насилие было немедленно прекращено, чтобы права населения полностью соблюдались», — сказал он.

Отметив, что Италию связывают с Казахстаном отношения дружбы и солидного экономического партнерства, Ди Майо сообщил, что Рим готов поддержать стабильность этой страны и содействовать ослаблению эскалации.

Отвечая на вопрос о том, не намерена ли Италия вслед за Германией приостановить поставки оружия в Казахстан, Ди Майо заявил: «Мы скоординируем свою позицию на сей счет с нашими международными и европейскими партнерами».