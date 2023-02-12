Глава МИД Греции Никос Дендиас планирует посетить в воскресенье, 12 февраля Турцию, где встретится с греческими спасателями в районах, пострадавших от сильных землетрясений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на греческое дипведомство.

Данный визит греческого министра в Турцию станет первым с момента начала обострения отношений и прекращения общения лидеров двух стран в мае 2022 года.

«Министр иностранных дел, которого будет сопровождать его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, в ходе визита встретится с членами греческой миссии по оказанию помощи, которая действует в районах, пострадавших от недавних землетрясений», — информировали в Министерстве иностранных дел.

Помимо того, Дендиас намерен побывать в оперативном центре в Антиохии и получить подробные сведения о последствиях и обстановке в стране на фоне природных катаклизмов.

В МИД обратили внимание, что Дендиас дал указание, что постоянное представительство Греции в Женеве приняло меры по оказанию экстренной гуманитарной помощи Турции и Сирии.