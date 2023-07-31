Франция не готовит военную интервенцию в Нигер и рассчитывает на восстановление конституционного порядка в стране. Об этом заявила министр иностранных дел республики Катрин Колонна в понедельник в эфире телеканала BFMTV.

«Мы категорически отрицаем, это ложь, — сказала она в ответ на просьбу прокомментировать заявления мятежников в Нигере о подготовке Францией военной интервенции. — Наш единственный приоритет — это обеспечение безопасности наших сограждан».

Министр выразила убеждение, что освобождение и восстановление в должности президента Нигера Мохамеда Базума возможно до истечения ультиматума стран ЭКОВАС и до возможного введения африканских сил на территорию страны. По ее словам, «[дальнейшая] дестабилизация стала бы опасна для Нигера и соседних стран». Она выразила надежду на «скорейшее возвращение к конституционному порядку» и призвала, в первую очередь, опираться на «требования международного сообщества».