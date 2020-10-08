Глава МИД Азербайджана обсуждает Карабах с Минской группой ОБСЕ в Женеве

Переговоры по военному конфликту в Нагорном Карабахе проходят 8 октября в Женеве при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) и представителей Азербайджана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что встреча проходит за пределами ООН, в закрытом формате.

В российском постпредстве подтвердили агентству, что 8 октября в швейцарскую столицу прибыл сопредседатель Минской группы ОБСЕ от РФ Игорь Попов.

Со среды, 7 октября, в Женеве также находится глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.