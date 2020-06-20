Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому  вернуть режим полной боевой готовности, если украинские силовики не прекратят обстрелы. Текст заявления есть в распоряжении РИА Новости.
Пасечник напомнил, что перевел Народную милицию, подразделения МВД и медицинские учреждения на усиленный режим после активных обстрелов со стороны ВСУ. После этого обстрелы прекратились и почти две недели украинские силовики соблюдали режим тишины. Однако в последние дни они снова начали обстрелы. Накануне в ЛНР погиб один мирный житель, трое получили ранения.
Глава ЛНР отметил, что «в случае необходимости и при наличии на то политической воли» украинская сторона способна выполнять обязательства по прекращению огня. Сложившаяся ситуация, по его мнению, показывает, что обстрелы, из-за которых гибнут мирные жители Донбасса, — «это политический жест, инициатор которого известен».
Он призвал украинского президента продемонстрировать на практике способность держать слово и дать ЛНР возможность «мирно и спокойно» подготовиться к параду в честь 75-летия Победы.
Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек (ria.ru).
| 2020-06-20T11:34:38+04:00 20 июня 2020, 12:16|12345 (Пока оценок нет)
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