Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности, если украинские силовики не прекратят обстрелы. Текст заявления есть в распоряжении РИА Новости.

Пасечник напомнил, что перевел Народную милицию, подразделения МВД и медицинские учреждения на усиленный режим после активных обстрелов со стороны ВСУ. После этого обстрелы прекратились и почти две недели украинские силовики соблюдали режим тишины. Однако в последние дни они снова начали обстрелы. Накануне в ЛНР погиб один мирный житель, трое получили ранения.

Глава ЛНР отметил, что «в случае необходимости и при наличии на то политической воли» украинская сторона способна выполнять обязательства по прекращению огня. Сложившаяся ситуация, по его мнению, показывает, что обстрелы, из-за которых гибнут мирные жители Донбасса, — «это политический жест, инициатор которого известен».