Глава Еврокомиссии пригрозила Германии санкциями

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила запуск санкций против Германии за нарушение европейского законодательства. Причиной стало решение Федерального конституционного суда в Карлсруэ по Европейскому центробанку.

По словам фон дер Ляйен, она относится к этому делу очень серьезно и намерена тщательно изучить все документы, которые с ним связаны, передает ТАСС со ссылкой на немецкое агентство DPA.

5 мая суд признал скупку Европейским ЦБ государственных облигаций стран еврозоны не соответствующей немецким законам. Причиной стало то, что к проверке соразмерности решений ЕЦБ не были подключены правительство ФРГ и бундестаг. То есть суд признал, что действия регулятора лишают Берлин части экономического суверенитета без согласия на это правительства Германии.

По решению инстанции федеральному банку Германии запрещено по истечении трехмесячного переходного срока участвовать в программе ЕЦБ по скупке гособлигаций, пока совет управляющих не представит убедительных доказательств того, что подобная практика находится в его компетенции.

Этот вердикт суда противоречит решению Европейского суда от 2018 года, передает Deutche Welle.

| 2020-05-10T21:15:26+00:00 10 мая 2020, 22:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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