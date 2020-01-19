Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал «мочить» критикующих власть журналистов, пишет «Правда ПФФО».

Поздравляя работников печати с Днем российской печати, глава региона отметил, тех, кто «ни одной статьи не написали о человеке труда, вкладывая добрую душу и сердце». По словам Игнатьева, такие журналисты «с утра до вечера критикуют, всю ночь не спят – критикуют».

«Они родились на нашей земле, а пишут как хорошо в Европе, как хорошо в Америке… А мы будем иметь митинги на улицах, неспокойную ситуацию там, где живем», — сказал он.

Игнатьев призвал «мочить» приезжающих из регионов журналистов, которые «хорошо здесь устраиваются».

«Поэтому нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать. откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить», — заявил он.