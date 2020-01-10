Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха приостановил свою работу в МИД

Первый секретарь Управления международного права и отношений Министерства иностранных дел Азербайджана Турал Гянджалиев, который также является руководителем азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, приостановил исполнение своих должностных обязанностей в МИД.

Как сообщает Report, он взял отпуск.

Причина выхода в отпуск из министерства связана с тем, что Т.Гянджалиев выдвинул свою кандидатуру для участия на предстоящих 9 февраля 2020 года парламентских выборах в Азербайджане.

Т.Гянджалиев баллотируется от Ханкендинского избирательного округа №122. Его кандидатура была зарегистрирована.