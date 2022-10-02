Генеральный директор Apple Тим Кук рассказал, что детей нужно учить языкам программирования с начальной школы. Об этом он заявил во время интервью нидерландскому агентству Bright.

«Я думаю, что каждый должен изучать программирование до того, как закончит среднюю школу. Считаю, что языки программирования следует преподавать в начальной школе», — отметил Кук.

Глава компании из Купертино уверен, что программирование является «единственным универсальным языком», в отличие от иностранных языков.

«Это самый важный язык, который вы можете выучить. Конечно, ваш родной язык важнее для общения, но язык программирования — это способ задействовать ваш творческий потенциал», — добавил Кук.

Отмечается, что Кук уже много лет выступает за включение программирования в учебную программу дошкольного образования в США, считая предмет таким же важным, как математика и история. (Газета.Ру)