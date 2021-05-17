Германия разрешила продолжить строительство «Северного потока — 2»

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Большую часть труб уже уложили, в конце марта компания-оператор Nord Stream 2 AG заявляла, что осталось достроить еще 121 километр из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.(РИА Новости)