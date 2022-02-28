Партия оружия из Германии уже находится на пути в Украину и прибудет туда за считанные часы, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в понедельник, 28 февраля. Речь идет о поставках противотанковых снарядов и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Кроме того, по данным Минобороны Германии, бундесвер направляет зенитно-ракетные комплексы Patriot входящей в НАТО Словакии, которая граничит с Украиной.

Правительство ФРГ приняло решение о прямых поставках летального оружия Украине 26 февраля, отступив от своей прежней позиции относительно экспорта вооружений в кризисные регионы. Важно поддержать Украину в ее противостоянии нападению России, отметила Ламбрехт.

Одновременно Германия принимает активное участие в укреплении обороны на восточном фланге НАТО. Вдобавок к объявленной ранее переброске военнослужащих в Словакию, там будут дислоцированы ЗРК Patriot, чтобы послать «четкий сигнал о политической решимости альянса по отношению к России», говорится в письме Минобороны комитету бундестага по вопросам обороны, которое приводит агентство AFP. (WD)