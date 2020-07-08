Германия пригрозила санкциями за поставки оружия Ливии

Глава МИД Германии Хайко Маас призвал ООН вводить санкции против любых стран, кто продолжает поставлять оружие на территорию Ливии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу германского министерства.

«Влияние из-за рубежа остается движущей силой конфликта в Ливии. Ему нужно положить конец <…> Это означает: больше никаких новых самолетов, танков, грузовиков или судов, заполненных оружием», — сказал Маас.

Он добавил, что ФРГ готова вводить любые санкции для того, чтобы Ливия не превратилась в место для политических конфликтов между любыми иностранными силами.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает мятежный командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.