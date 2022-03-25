Власти Германии намерены к середине 2022 года вдвое сократить импорт нефти из России. Об этом в пятницу сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.

«Германия быстро снижает свою энергетическую зависимость от России и ставит свои поставки энергоресурсов на более широкую основу», — говорится в документе. Хабек пояснил, что в последние недели поставки нефти из России были значительно сокращены. «Из-за изменений в контрактах уже сейчас в обозримом будущем ожидается снижение зависимости от российской нефти до 25%», — подчеркивается в тексте. При этом указывается, что данные изменения вступят в силу в ближайшие недели и месяцы.

«К середине года импорт российской нефти в Германию, вероятно, сократится вдвое, — говорится в документе — К концу года мы стремимся стать практически независимыми».

Власти Германии намерены к концу 2022 года снизить долю импорта природного газа из России до 30%.