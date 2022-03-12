«Мы работаем каждый день, действительно каждый день, а иногда и каждую ночь, чтобы снизить зависимость от российской нефти, угля и газа. Каждый день, даже каждый час мы на шаг прощаемся с российским импортом. Если нам это удастся, то к осени мы будем независимы от российского угля, а к концу года — почти независимы от российской нефти. С газом сложнее, потому что у нас нет собственных мощностей по импорту СПГ. Мы делаем это сейчас под высоким давлением», — заявил Хабек.

Ранее министр заявил о необходимости диверсифицирования поставок энергоносителей, чтобы отказаться от российского импорта. По данным Минэкономики ФРГ, доля российской нефти в поставках в ФРГ составляет 35%, доля угля — около 50%.