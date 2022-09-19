Минобороны Германии заявило, что поставит Украине еще четыре самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, передает «Европейская правда».

«Несмотря на собственное тяжелое материальное положение, Бундесвер предоставит Украине еще четыре артиллерийские пушки — самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, с дополнительным пакетом боеприпасов. Поставка станет возможной после обсуждения с промышленностью вопроса скорейшей поставки отремонтированных орудий из программы капитального ремонта армии и будет начата немедленно», — говорится в сообщении министерства.

Министр обороны Кристине Ламбрехт заявила, что это увеличит количество поставленных Германией высокоэффективных пушек Украине до 14. Вместе с поставленными Нидерландами гаубицами количество переданных Украине САУ этого типа возрастет до 22.