Георгий Гахария: «Переговоры с Азербайджаном относительно границы будут активизированы»

“Для правительства Грузии в будущие четыре года делимитация госграницы останется одним из основных приоритетов».

Как передает Report, об этом кандидат в премьеры Грузии Георгий Гахария сказал, отвечая на вопрос в парламенте об определении границ с Азербайджаном и Арменией.

По его словам, в этом вопросе в первую очередь будут исходить из защиты национальных интересов и сохранения правильного баланса в добрососедских отношениях.

Г.Гахария сказал, что в 2021-2022-е годы переговоры по границе будут активизированы: “Делимитация и демаркация границ один из потенциально рискованных вопросов. Поэтому каждый нормальный и миролюбивый игрок в регионе должен быть заинтересован в решении этого вопроса».