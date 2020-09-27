Генсек Совета Европы призвала к деэскалации в Нагорном Карабахе

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность относительно ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Совет Европы.

«Я серьезно обеспокоена сообщениями о военной эскалации нагорно-карабахского конфликта. Призываю наши государства-члены — Армению и Азербайджан, проявить ответственность и сдержанность и немедленно прекратить боевые действия. При вступлении в Совет Европы обе страны взяли на себя обязательство решить конфликт мирными средствами, и это обязательство должно строго соблюдаться», — говорится в заявлении.

От имени Совета Европы Пейчинович-Бурич призвала власти обеих стран сделать все возможное, чтобы защитить человеческие жизни и не участвовать в военных конфликтах: «Необходимо приложить все усилия, чтобы остановить эскалацию. В этом отношении мы подтверждаем нашу поддержку сопредседателям Минской группы ОБСЕ в их работе по оказанию помощи нашим государствам-членам в поиске мирного решения этого конфликта».