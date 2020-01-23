Генсек ООН: ряд стран Европы хотят перезагрузить ядерную сделку с Ираном

ФРГ, Франция и Великобритания планируют направить в Совет Безопасности ООН дело о нарушении Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в надежде, что это перезагрузит «ядерную сделку». С таким мнением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью телеканалу CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Гутерриш заявил, что европейские страны с большой вероятностью поднимут этот вопрос в Совбезе ООН, что может повлечь негативную реакцию Ирана. «Я думаю, что их (европейцев) намерение состоит в том, чтобы создать условия для диалога по перезагрузке (ядерной сделки), я в это верю. Но это не значит, конечно, что реакция Ирана на такой шаг не усложнит ситуацию», — сказал генеральный секретарь организации.

14 января главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД по иранской ядерной программе. Основанием для этого, по мнению европейцев, является невыполнение Ираном своих обязательств.

Выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия будет фактически означать конец действия ядерной сделки.(ТАСС)

| 2020-01-23T20:53:55+00:00 24 января 2020, 02:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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