Генсек ООН: ряд стран Европы хотят перезагрузить ядерную сделку с Ираном

ФРГ, Франция и Великобритания планируют направить в Совет Безопасности ООН дело о нарушении Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в надежде, что это перезагрузит «ядерную сделку». С таким мнением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью телеканалу CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Гутерриш заявил, что европейские страны с большой вероятностью поднимут этот вопрос в Совбезе ООН, что может повлечь негативную реакцию Ирана. «Я думаю, что их (европейцев) намерение состоит в том, чтобы создать условия для диалога по перезагрузке (ядерной сделки), я в это верю. Но это не значит, конечно, что реакция Ирана на такой шаг не усложнит ситуацию», — сказал генеральный секретарь организации.

14 января главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД по иранской ядерной программе. Основанием для этого, по мнению европейцев, является невыполнение Ираном своих обязательств.

Выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия будет фактически означать конец действия ядерной сделки.(ТАСС)