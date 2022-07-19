Продовольствие российского и украинского производства может помочь избежать голода в ряде регионов мира, следует вернуть его на глобальные рынки, нужны «смелые и скоординированные политические меры», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, мир еще может «избежать катастрофы», если начнет действовать сейчас и сообща. «Это означает немедленную реинтеграцию производства продуктов питания Украины, а также продуктов питания и удобрений России на мировые рынки и сохранение открытой международной торговли», — указал генсек ООН. (DW)