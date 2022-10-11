Североатлантический альянс никогда не предоставит России «привилегию» заранее узнать ответ НАТО на возможное применение ядерного оружия в Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

При этом генсек альянса отметил, что они не наблюдают «готовности [российских ядерных сил] или изменений в российской ядерной политике».

«Однако мы будем сохранять бдительность и, конечно же, никогда не предоставим им привилегию точно знать, как мы ответим на применения ядерного оружия в Украине, рассказав им об этом, однако последствия будут самыми серьезными», — указал Столтенберг, подчеркивая, что «Россия знает об этом».