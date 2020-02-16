Генсек ЛАГ заявил, что арабские страны никогда не откажутся от поддержки палестинцев

Арабские страны не должны и никогда не откажутся от поддержки палестинцев, невзирая на то, что в последние годы палестинский вопрос отошел на задний план. Об этом заявил в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.

«Нет никакого сомнения, что палестинский вопрос ушел на второй план по причине так называемой арабской весны, когда многие государства региона переживали сложные времена и вынуждены были фокусироваться на собственных, внутренних делах, — сказал он. — Однако все это не дает им права забывать об этой главной, на мой взгляд, проблеме на Ближнем Востоке».