Генсек ЛАГ заявил, что арабские страны никогда не откажутся от поддержки палестинцев

Арабские страны не должны и никогда не откажутся от поддержки палестинцев, невзирая на то, что в последние годы палестинский вопрос отошел на задний план. Об этом заявил в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.

«Нет никакого сомнения, что палестинский вопрос ушел на второй план по причине так называемой арабской весны, когда многие государства региона переживали сложные времена и вынуждены были фокусироваться на собственных, внутренних делах, — сказал он. — Однако все это не дает им права забывать об этой главной, на мой взгляд, проблеме на Ближнем Востоке».

| 2020-02-16T17:45:34+00:00 16 февраля 2020, 20:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss