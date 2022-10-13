Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию с осуждением российской попытки аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. В поддержку резолюции голосовали 143 из 193 государств-членов ООН. Против было только 5, включая Россию.

Среди проголосовавших против — Беларусь, Северная Корея, Сирия и Никарагуа. Эритрея, голосовавшая против резолюции с осуждением российского вторжения в Украину, на этот раз воздержались.

Ранее подобная резолюция была отвергнута Советом безопасности ООН из-за вето России. Поэтому проект рассмотрела Генассамблея на специальной сессии. Ранее она не удовлетворила запрос России на проведение тайного голосования.

Резолюция объявляет референдумы, проведённые с 23 по 27 сентября в подконтрольных России частях четырёх регионов Украины не имеющими никакой юридической силы и не могущими составлять основу для какого-либо изменения статуса этих территорий, включая их аннексию Россией.

Российские власти провозгласили эти регионы — часть которых остаётся под контролем Украины — частью России по той же процедуре, по которой в 2014 году была провозглашена аннексия Крыма.

За новую резолюцию голосовали на 2 страны больше, чем за резолюцию генассамблеи от 2 марта с осуждением российского вторжения в Украину. Тогда их было 141. (svoboda.org)