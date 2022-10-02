Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Киев и Москву для продолжения консультаций по созданию зоны безопасности на Запорожской АЭС.

Об этом сообщается в Twitter МАГАТЭ.

«Генеральный директор Рафаэль Гросси продолжает свои консультации и другие усилия, направленные на скорейшее согласование и внедрение зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг Запорожской АЭС. Ожидается, что на следующей неделе он поедет в Киев и Москву», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты МАГАТЭ сегодня заявили, что в районе ЗАЭС вновь было слышно несколько взрывов. Взрывы, вероятно, были вызваны противопехотными минами и не повлияли на работу системы станции.

Генеральный директор МАГАТЭ выразил надежду, что генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, похищенный оккупантами, «безопасно и быстро вернется к своей семье и сможет восстановить свои важные функции на станции».