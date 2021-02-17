Гендиректор МАГАТЭ 20 февраля отправится в Иран обсудить вопрос инспекций

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправится 20 февраля в Тегеран, чтобы обсудить развитие дальнейшего сотрудничества с Организацией по атомной энергии Ирана в свете развития ситуации относительно инспекционной деятельности на ядерных объектах. Об этом сообщил в среду постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

«Генеральный директор МАГАТЭ отправляется в Тегеран в субботу с целью технических переговоров с Организацией по атомной энергии [Ирана] о том, как продолжить сотрудничество в свете нового развития ситуации. Как уже было объявлено, статья 6 нового закона вступит в силу с 23 февраля», — написал постпред в Twitter.

По информации иранского агентства Tasnim, «визит осуществляется по запросу генерального директора МАГАТЭ».

Во вторник в МАГАТЭ сообщили, что Гросси готов поехать в Иран, чтобы решить вопрос о проведении инспекций на объектах в этой стране после получения от Тегерана уведомления о намерении с 23 февраля ограничить доступ инспекторов.(ТАСС)