В Мемориальном музее Наримана Нариманова Главного управления культуры города Баку прошло мероприятие под названием «Гейдар Алиев и наши музеи», приуроченное к Международному дню музеев, сообщает #.

Основной целью мероприятия было почтить память общенационального лидера Гейдара Алиева, рассказать о проделанной им как главой государства и гражданина, масштабной работе по созданию в республике широкой сети музеев, по охране и сохранению духовных ценностей нашего народа.

На мероприятии присутствовали один из известных представителей современной поэзии Азербайджана, Заслуженный деятель искусств, член Союза писателей, Народный поэт Нариман Гасанзаде, начальник Главного управления Ибрагим Алиев, профессор Академии Государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, доктор исторических наук, президент Ассоциации Культуры «Симург» Фуад Мамедов, Заслуженный работник культуры, главный хранитель ОАО «Азерхалча» Наиля Рагимова, преподаватели и студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Директор музея Ляман Гусейнова открыла мероприятие и поприветствовала и поздравила всех участников встречи с предстоящим Международным днем музеев.

Далее был продемонстрирован видеоролик под названием «Гейдар Алиев и культура Азербайджана».

Первым выступил Народный поэт Нариман Гасанзаде, который рассказал об уделяемом внимании со стороны Гейдара Алиева, представителям интеллигенции и искусства. Профессор Фуад Мамедов рассказал о вкладе Г.Алиева в развитии и процветании культуры Азербайджана.

Начальник Главного управления Ибрагим Алиев в своем выступлении отметил, что создание мемориальных музеев, домов музеев для увековечения имени известных личностей, сыновей Азербайджана, результат высокой оценки их со стороны Гейдара Алиева, музеи являются хранителями нашей истории, наш главный долг — сохранить и развивать музеи.

Учащиеся Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля исполнили мугам «Баяты-Шираз» и «Гарабаг шикестеси». Мероприятие завершилось исполнением ведущей Азербайджанской Государственной Академической Филармонии Сямры Алиевой стихотворения Наримана Гасанзаде «Азербайджан».