Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) города Баку обратилось к выпускникам и родителям по случаю «Последнего звонка», который будет проведен 14 июня.

Как сообщил АПА старший инспектор управления, майор полиции Араз Аскерли, к сожалению, иногда в этот день родители доверяют детям свои автомобили, что может привести к различным авариям: «Это прежде всего административный проступок. В таких случаях иногда имеют место нарушения общественного порядка. Просим вас воздержаться от этого во избежание несчастных случаев и аварий».

А.Аскерли отметил, что в связи с акцией «Последний звонок» полиция будет нести службу в усиленном режиме вокруг всех учебных заведений: «Еще раз просим граждан, особенно родителей, не совершать противоправных действий. Такие мероприятия, как «Последний звонок», не должны омрачаться трагедиями».