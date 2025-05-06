Расширение армией Израиля масштабов военной операции в секторе Газа может привести к эмиграции с территории палестинского анклава 1,4-1,8 млн его жителей. Об этом сообщила со ссылкой на источники эмиратская газета The National.

В понедельник израильский портал Ynet проинформировал, что военно-политический кабинет еврейского государства одобрил план расширения операции в Газе. По данным гостелерадиокомпании Израиля Kan, операция, получившая название «Колесницы Гидеона», предполагает разгром радикального палестинского движения ХАМАС. С этой целью планируется провести «масштабную эвакуацию всего населения Газы» в южную часть сектора, которая должна стать зоной безопасности под контролем израильских войск, в то время как в остальных районах анклава армия получит «оперативную свободу действий».

Источники The National указывают, что зона безопасности будет представлять собой участок площадью от 50 до 70 кв. км вблизи границы Газы с Египтом. Израильское руководство якобы планирует намеренно создать на этой территории невыносимые условия для того, чтобы вынудить до 1,8 млн из 2,3 млн жителей покинуть анклав и эмигрировать. В таком случае в Газе должны остаться лишь от 500 тыс. до 900 тыс. палестинцев.

«Там будут палатки, примитивные медицинские клиники и школы, все будет находиться под пристальным наблюдением израильских военных. Поставки гуманитарной помощи станут минимальными, поскольку предполагается, что палестинцам будет настолько тяжело там жить, что многие из них захотят уехать», — заявил газете один из источников. Собеседники издания сравнили этот сценарий с Ан-Накбой — массовым исходом палестинцев с территории современного Израиля в результате первой арабо-израильской войны 1948-1949 годов.

Источники Kan ранее также указывали, что развертывание Израилем дополнительных сил перед операцией открывает «окно возможностей» до окончания визита президента США Дональда Трампа в регион для реализации сделки по освобождению заложников. Тем не менее даже в случае достижения соглашения «Израиль будет стремиться сохранить территории, которые были зачищены и присоединены к зоне безопасности». Вместе тем, если сделка по освобождению заложников не будет заключена, операция «Колесницы Гидеона» начнется с большой интенсивностью и не прекратится, пока все ее цели не будут достигнуты.