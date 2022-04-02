«Газпром» в штатном порядке продолжает поставлять газ для транзита через Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Сергея Куприянова.

По его словам, транзит осуществляется в соответствии с заявками европейских потребителей – 108,3 млн кубометров на 2 апреля. Этот объем соответствует поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (40 млрд кубометров на 2022 год, 109,6 млн кубометров в сутки).

Ранее в Кремле заявили , что Россия в будущем может отказаться от необходимости расчетов за поставки газа в рублях в случае, «если наступят иные условия». Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что переход на оплату в рублях не значит отказ РФ от поставок (aif. ru)