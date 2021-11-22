«Газпром» сообщил Молдове, что приостановит поставки природного газа в течение 48 часов, если не получит платеж, подлежащий оплате 22 ноября. Об этом сообщил в понедельник представитель компании, передает агентство «Рейтер».

Молдова и Россия подписали новое соглашение о поставках газа после того, как срок действия предыдущего контракта истек в сентябре этого года. Молдова заявила, что будет платить около 450 долларов за тысячу кубометров российского газа в ноябре, а в декабре цена может упасть примерно до 400 долларов вместо 250 долларов, как это было ранее.