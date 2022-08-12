Подготовлен видеоролик, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном ВИДЕО

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой известный молодой казахстанский певец Ернар Садырбаев (Амре) исполнил популярную песню Полада Бюльбюльоглу «Gəl, ey səhər».

Как сообщает # со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в Азербайджане, в подготовленном в связи с этой знаменательной датой видеоролике показаны красивейшие места двух братских стран.

Отметим, что 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном отмечается 27 августа.