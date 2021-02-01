Фуад Чирагов: «Привлечение французских компаний станет для нас рычагом давления на их правительство»

Недавно Баку с официальным визитом посетил Госсекретарь МИД Франции по вопросам туризма, французов за рубежом и франкофонии Жан-Батист Лемуан. В рамках своего визита он заявил о том, что Франция «не видит никаких препятствий для того, чтобы французские компании вносили вклад в реконструкцию на освобожденных от оккупации территориях Нагорного Карабаха».

Кроме того, официальный представитель МИД Франции цинично заявлял, что даже во время войны официальный Париж признал территориальную целостность Азербайджана. Позабыв при этом об открытой поддержке президентом Макроном армян и оскорблении им азербайджанской армии утверждением об участии сирийских боевиков на ее стороне.

О том, как будут развиваться отношения Франции и Азербайджана, будут ли французские фирмы участвовать в восстановительных работах в Карабахе, рассказал в интервью # глава отдела Центра международных отношений Азербайджана Фуад Чирагов.

— Как вы оцениваете желание французов участвовать в строительных работах в Карабахе, после того, как они сожгли все мосты во время войны?

— Я всегда говорил, что, несмотря на позицию Макрона, Франция не захочет упустить шанс участвовать в проектах по восстановлению Карабаха. Франция видит, что сейчас ее конкуренты и кампании ряда стран получают заказы по восстановлению, и поэтому они не хотят остаться за бортом.

Во время войны интересы малой этнической группировки оказались превыше интересов Франции, а теперь крупный бизнес и правительство видит, что французский бизнес страдает от этого. Если бы в свое время правительство Макрона адекватно реагировало на войну и оставалось бы нейтральным, то у них сейчас были бы все шансы участвовать в проектах по восстановлению Карабаха.

Сейчас многое зависит от позиции властей Азербайджана. Если даже французские фирмы будут допущены к восстановительным работам, то от этих компаний и самого правительства Франции что-то потребуют взамен. Не все бесплатно в этой жизни.

Если Франция хочет получить свою долю в проектах по восстановлению, то они взамен тоже должны предпринять что-то крупное в сторону улучшения отношений с Азербайджаном. Возможно, привлечение французских фирм станет для нас определенным рычагом давления на правительство Франции и ее позицию через бизнес круги.

— Много вопросов по МГ ОБСЕ. Она жива или мертва? Азербайджан очень резко критикует эту организацию, более того, когда они в последний раз были в Баку, президент Азербайджана с ними говорил как с организацией, которая не интересна Баку.

— Сейчас нет ответа на вопрос жива или мертва МГ ОБСЕ. О роспуске этой структры тоже говорить преждевременно. В США новая администрация, возможно, они захотят реанимировать эту площадку. Они пока изучают все детали того, что произошло за 44 дня войны, и сложившуюся по итогам войны новую геополитическая реальность. Во всяком случае, они будут выстраивать свою позицию исходя из американо-российских, американо-турецких, американо-иранских отношений, и в зависимости от собственных геополитических интересов.

С другой стороны, Франция не хотела бы терять свой хотя бы формальный рычаг давления на этот процесс. При этом данный формат может распустить или Азербайджан, или Армения. Ереван, конечно же этого не сделает, потому как еще надеется на получение желаемого в рамках этого формата, а Баку с чисто дипломатической точки зрения не хочет, чтобы инициатива исходила от нас.

Однако, сейчас все, даже сами страны сопредседатели, понимают, что ни на что они уже не могут влиять, собственно они не могли влиять и на протяжении 30 лет, а сейчас после войны их существование вообще носит формальный характер. Так что, я не думаю, что реальные переговоры по Карабаху будут идти в этом формате.

— Руководители отдельных стран, сама МГ ОБСЕ и армянская сторона говорят о том, что они собираются обсуждать статус Карабаха в рамках этой организации. Как быть тогда?

— Русские и другие члены МГ ОБСЕ пусть сколько угодно говорят, но для нас данный вопрос закрыт. Если даже взять самый худший сценарий, разве могут они определить статус Карабаха, юридической части Азербайджана, без разрешения Баку? Нет!

Раньше семь оккупированных районов и беженцы, которые не могут вернуться в свои дома, были рычагом давления для проведения референдума. Сейчас же вопрос в другом — смогут ли армяне в таком положении прожить еще 10 лет без интеграции с Азербайджаном?

Что же касается возможного признания Карабаха со стороны стран-членов сопредседателей МГ ОБСЕ, то на это у них должны быть веские причины и основания, а их у них нет. Сам президент России открыто заявил, что Карабах – это территория Азербайджана. Кроме того, представитель Франции, который посетил Азербайджан, тоже сказал, что даже во время войны Франция признала территориальную целостность Азербайджана.

— Но ведь он нагло врет нам в лицо?

— Ну вот теперь они так говорят, потому что им так сейчас выгоднее. У них нет юридических оснований для признания карабахских сепаратистов. С другой стороны, а что это даст с экономической точки зрения для этих стран?

— Ну, когда признавали Косово, об экономике мало думали..

— Да, но тогда была другая геополитическая ситуация. Некоторые силы на Западе ждали, что мы войдем в Ханкенди, в ходе наступления неизбежны будут потери среди мирного населения, а там уже были международные журналисты, которые быстро распространили бы информацию о якобы истреблении нами армянского гражданского населения. Причем количество было бы не важно, главное сам факт, и тогда уже сложилась бы другая ситуация. Мы в этом случае дали бы какие-то основания некоторым странам для обвинений и, возможно, признания.