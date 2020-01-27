ФСБ приостановила следствие по делу задержанных украинских моряков

Следователи ФСБ приостановили следствие по уголовному делу украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Как написал в понедельник, 27 января,в Facebook адвокат моряков Николай Полозов, он получил оповещение от ФСБ о приостановке дела. Официальные документы следователи пока не предоставили, поэтому Полозов не знает причин такого решения.

«Мы пока не видели постановления, можно будет сказать, почему и с какой мотивировкой было принято это решение, — сказал адвокат агентству РБК. — Но после получения постановления можно будет говорить, почему было принято данное процессуальное решение, и какие будут дальнейшие действия защиты».

Самих моряков Россия передала Украине в сентябре 2019 года в рамках обмена пленными. (DW)