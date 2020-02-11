ФРС США заявила, что коронавирус может навредить мировой экономике

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что вспышка коронавируса может привести к «перебоям» в экономике КНР и мировой экономике.

«Некоторые неопределенность относительно торговли недавно снизилась, но риски для прогноза (роста) сохраняются. В частности, мы внимательно отслеживаем появление коронавируса, который может привести к перебоям в Китае, которые повлияют и на всю глобальную экономику», — заявил Пауэлл в письменных показаниях конгрессу.