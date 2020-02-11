ФРС США заявила, что коронавирус может навредить мировой экономике

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что вспышка коронавируса может привести к «перебоям» в экономике КНР и мировой экономике.
«Некоторые неопределенность относительно торговли недавно снизилась, но риски для прогноза (роста) сохраняются. В частности, мы внимательно отслеживаем появление коронавируса, который может привести к перебоям в Китае, которые повлияют и на всю глобальную экономику», — заявил Пауэлл в письменных показаниях конгрессу.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни ‒ коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, зарегистрировано 43 101 случаев заболевания коронавирусом, 1 017 случаев смерти от него.(РИА Новости)
| 2020-02-11T20:50:42+00:00 12 февраля 2020, 00:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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