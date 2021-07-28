Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства, передает ТАСС.

«Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%», — сказано в сообщении.

В ФРС отметили, что, благодаря прогрессу в вакцинации и сильной политической поддержке, показатели экономической активности и занятости продолжили укрепляться. В секторах, наиболее пострадавших от пандемии, также наблюдается улучшение, но они не восстановились полностью. Инфляция выросла, что в значительной степени связано с переходными факторами.