Германия и Нидерланды планируют совместно поставить на Украину еще шесть самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Об этом во вторник сообщила газета Die Welt со ссылкой на министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт и ее коллегу из Нидерландов Кайсу Оллонгрен.

Как передает ТАСС, по информации издания, об этом они заявили в кулуарах саммита НАТО в Мадриде. Уточняется, что три единицы техники будут отправлены Киеву из Германии и три — из Нидерландов. «Эти три [гаубицы], которые мы сейчас передаем из Германии, с ними я иду на абсолютный предел ответственности. Но это ответственно, потому что Украину сейчас нужно поддерживать», — сказала Ламбрехт. «Украине действительно нужно знать, что мы можем ей помочь», — подчеркнула в свою очередь ее коллега из Нидерландов.

Глава Минобороны ФРГ также отметила, что Германия планирует направить дополнительно 15 тыс. военнослужащих, около 65 самолетов и 20 кораблей для участия в силах быстрого реагирования НАТО. «Германия готова внести свой вклад, НАТО должно быть сильным, и это должно отражаться и в численности войск», — подытожила она.