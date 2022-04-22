Французская прокуратура выдала международный ордер на арест бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse со ссылкой на прокуратуру Нантера.

В сообщении отмечается, что Гон объявлен в розыск в рамках «расследования, проводимого прокуратурой Нантера по факту финансовых злоупотреблений и отмывания денег».

В свою очередь телеканал BFM уточняет, что речь может идти о подозрительных действиях на сумму около 15 млн евро.

Гон, имеющий гражданства Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в размере 9 млрд иен (более $80 млн) в статусе председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Речь идет о сумме, которая якобы должна была быть выплачена ему в качестве выходного пособия после ухода из корпорации, однако согласно японскому законодательству, эти сведения все равно необходимо вносить в финансовую декларацию.