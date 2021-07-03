Франция возобновляет совместные военные операции в Мали, которые были прекращены 3 июня.

Об этом, как информирует Агентство Анадолу, говорится в сообщении Министерства вооруженных сил Франции.

В заявлении отмечается, что Париж провел консультации с властями переходного периода Мали и приняла к сведению обязательства, взятые малийскими переходными властями и одобренные на саммите ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки) 19 июня.

Франция во взаимодействии со всеми странами, участвующими в операции «Бархан», включая силы «Такуба», приняла решение о возобновлении совместных военных операций в Мали, которые были приостановлены 3 июня, подчеркивается в заявлении.

Лидер военного переворота, произошедшего в Мали 18 августа 2020 года, полковник Ассими Гоита, который во время гражданского переходного процесса занимал пост вице-президента, приказал задержать многих высокопоставленных чиновников, включая президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана, на том основании, что произошедшие 24 мая в Кабинете министров перестановки не соответствовали процедурам.

Впоследствии Гоита провозгласил себя президентом.

Франция 3 июня временно приостановила проведение совместных с малийскими военными операций до получения гарантий возвращения гражданских лиц к власти в этой стране.

Президент Франции Эммануэль Макрон 10 июня заявил о решении завершить продолжавшуюся семь лет операцию «Бархан», в которой участвовали пять тысяч французских военных.